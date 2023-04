De Laurentiis: "Napoli sirena ammaliatrice. La città sta vivendo un rinascimento"

"Napoli è una sirena ammaliatrice, come Partenope. Nel mio cuore Napoli rappresenta un’apertura verso l’ipocrisia, un segno di libertà fatto di grandissima fantasia. La città sta vivendo un rinascimento, nel cinema, nelle serie tv, nella musica. Gli stranieri stanno tornando in grandi numeri, anche gli americani. Forse la città avrà bisogno di un “comitato” per accogliere i turisti che arrivano". Così Aurelio De Laurentiis ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata in occasione dello speciale del Tg5 dedicato alla città di Napoli.

Il numero uno del club partenopeo ha parlato anche della squadra che si sta avvicinando a cogliere il terzo scudetto della sua storia: "Non mi dispiacerebbe fare la storia del calcio a Napoli, i napoletani lo meritano. Noi siamo fieri di aver costruito una squadra che vale come squadra. Il De Laurentiis tifoso è silenzioso, attento a quello che succede in campo e capace di mordersi la lingua. Che titolo darei al film del Napoli? Azzurro!".