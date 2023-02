De Laurentiis: "Osimhen non è in vendita. Non credo che lui e Kvaratskhelia partiranno in estate"

"I nostri giocatori sono molto richiesti, è vero, ma non dobbiamo venderne nessuno. Se voglio produrre un bel film, voglio avere i migliori interpreti. Così anche nel calcio. Non credo che giocatori come Kvaratskhelia o Osimhen partiranno in estate. Osimhen non è in vendita". Così Aurelio De Laurentiis ha parlato del presente e del futuro del Napoli nel corso di una lunga intervista rilasciata alla "Bild".

"Che tipo di film sta girando il Napoli in questa stagione? Un'epopea colossale. Abbiamo avuto il coraggio e la lungimiranza di ringiovanire la nostra squadra e rafforzarla con talenti di altissimo livello. E il nostro allenatore Luciano Spalletti sa perfettamente come valorizzare questi giovani. La nostra strategia è mantenere bassi i costi e investire nei giovani giocatori", le parole del patron azzurro riportate da Sky Sport.

Il sogno Champions League

"Le possibilità di avanzare sono davvero del cinquanta per cento. Quali giocatori dell'Eintracht andrebbero bene nel mio Napoli? Penso a gente come Ndicka, Götze e Kolo Muani, soprattutto dopo il Mondiale. Ma senza offendere nessuno, non scambierei nessuno dei miei giocatori con nessuno. Vincere addirittura la Champions? Certamente ci sono squadre più forti, ma vedremo, lo credo possibile come lo credono i bookmaker", ha concluso il numero uno del club partenopeo.