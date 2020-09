De Laurentiis: "Milik e Koulibaly in uscita. Io in politica? Solo in un caso..."

"Koulibaly e Milik sono tutti e due in uscita, mercato permettendo. Quindi se il mercato permetterà le uscite di questi due bravissimi calciatori noi sapremo come sostituirli, altrimenti se ne parlerà l'anno prossimo". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del mercato azzurro nel corso di un'intervista rilasciata a Canale 21.

Gattuso e il nuovo campionato

"Questo è un campionato falsato, quindi un allenatore, seppur capace, bisogna saperlo valutare all'insegna del campionato passato. Vediamo cosa accadrà quest'anno, perché se si dovesse riaccendere un focolaio di Covid e dovesse di nuovo fermarsi tutto non è possibile fare alcuna valutazione. Conosco abbastanza bene le caratteristiche culturali, umane e sportive di Gattuso. Credo sia l'uomo giusto per il Napoli e per una società come la mia, poi però bisogna anche vedere le situazioni come si sviluppano e che tipo di calcio andremo a fare: sia da un punto di vista calcistico che politico ancora non abbiamo capito di che morte dobbiamo morire. Ci sono 18 squadre di Serie A che hanno complessivamente 4 miliardi di debiti. Finché non saniamo questo problema rischia di saltare il banco, e perciò è inutile fare previsioni".

Il possibile cambio di modulo

"Il prossimo Napoli me lo immagino col 4-2-3-1, però poiché Gattuso è anche estremamente creativo ed è capace di reinventarsi le cose a seconda degli avversari e di come si sviluppano gli allenamenti dei calciatori che abbiamo a disposizione e che in alcuni casi non ha ancora potuto seguire al meglio a causa delle convocazioni in Nazionale”.

Il calcio ai tempi del Covid e la questione nazionali

"Questa è una grande idiozia della Uefa: ma come, c'è il Covid, non si può andare all'estero e tu mi mandi 13 calciatori fuori dall'Italia? E adesso, come la mettiamo se alcuni di loro tornano e devono andare in quarantena come ricominciamo il campionato il 20 settembre? A me sembra 'a pazziella 'mmane e' criature".

La dedica ai tifosi

"Cari tifosi, state tranquilli perché finché ci sarò io in sella al Napoli io vi difenderò in qualunque modo e con qualunque mezzo. Il futuro ritornerà rosa perché l'Italia è un grande Paese e Napoli è una grande città. Qui a Castel Di Sangro ho visto tifosi educatissimi e rispettosi delle distanze, tutti con la mascherina. Quindi non è vero quando si getta fango illogicamente e stupidamente: Napoli vorrei farla vivere, amare e rispettare".

Il possibile ingresso in politica

"Entrare in politica io? Se la politica si dovesse trasformare guardando all'economia, allora potrei farlo. Così non mi interessa. Ma gli italiani per spodestare i politici 'apolitici' dovrebbero andare tutti a votare. È una stupidaggine non andare a votare".