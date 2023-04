De Laurentiis incontra gli ultras, il patron azzurro sui social: "Napoli siamo noi" | FOTO

Aurelio De Laurentiis incontra i gruppi ultras azzurri dopo le frizioni delle scorse settimane. Il presidente del Napoli ha postato sui social una foto, in cui appare sorridente, insieme ad alcuni rappresentati del tifo organizzato partenopeo.

"Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!", scrive il numero uno del club partenopeo. Un segnale distensivo e molto importante per il finale di stagione della squadra e per i rapporti della società con la tifoseria, dopo che nelle scorse ore la Prefettura napoletana aveva disposto una scorta per De Laurentiis per tutelare la sua sicurezza.