De Laurentiis: "Quarti di Champions? Più importante vincerla. Il segreto del Napoli è giocare divertendosi"

Prima della conferenza stampa di Luciano Spalletti, a Francoforte in sala stampa Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti: "Sfida storica? Noi giochiamo in Europa da tempo. Il Napoli è sempre stato estremamente competitivo. Andare ai quarti? E' molto più importante vincerla la Champions, perchè ti dà un'immagine a livello mondiale, che comunque Napoli ha già perchè come città batte qualunque altra competitività".

"La diffidenza dei tifosi in estate? Il tifoso ha sempre ragione. Il tifoso deve diffidare, perchè non sa. Il tifoso gioca molto spesso un calcio virtuale, col cuore, con la testa, e quindi è giusto che dica la qualunque. Poi noi che siamo dentro sappiamo come funziona. Io nella conferenza stampa del 30 maggio dissi che avremmo lottato per lo scudetto. La faccia di Spalletti in quell'occasione? I mister sono bravi ad allenare e noi fortunatamente abbiamo un mister che sa allenare e sa far funzionare la squadra. Non si può pretendere, però, che conoscano tutti i giocatori nel mondo. Non è il loro mestiere. E' compito nostro stare attenti al mercato. Del resto Kvaratskhelia lo avevamo già centrato 3 anni prima, poi ci avevano chiesto 30 milioni che noi non potevamo spendere ai tempi del Covid, e lo abbiamo preso a 10", ha aggiunto il patron azzurro.

"Il segreto di questo Napoli? Non ci sono segreti. Il segreto è voler giocare divertendosi. Se non ci si diverte, sarebbe uno strazio", ha concluso De Laurentiis.