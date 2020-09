Diritti tv, De Laurentiis non cambia idea: "Abbiamo ricevuto le offerte"

''Vorrei dire che l'informazione seria non può basarsi sulle indiscrezioni. Io non ho abbandonato assolutamente il mio piano. Abbiamo ricevuto lunedì le offerte dei fondi alle quali se ne sono aggiunte delle altre". De Laurentiis va avanti per la sua strada per quanto riguarda i diritti televisivi della Serie A.

"Bisogna studiarle - prosegue il patron azzurro a proposito delle offerte dei fondi - approfondirne i contenuti, probabilmente sedersi con le controparti per spiegare le necessità di una Lega Calcio che guardi al futuro''.

Aurelio De Laurentiis, via twitter, ha quindi voluto smentire categoricamente le indiscrezioni emerse nelle ultime ore su un possibile abbandono del suo piano di far gestire in proprio la Serie A e sposare l'idea di affidarsi a dei fondi internazionali, come vorrebbero alcuni club.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'idea di De Laurentiis è che la Lega Serie A produca direttamente con la propria organizzazione le partite di calcio del campionato italiano, di Coppa Italia, Supercoppa e di eventuali amichevoli durante il periodo estivo, licenziandole allo stesso identico prezzo di abbonamento agli utenti tramite tutte le piattaforme esistenti o di futura presenza in Italia (Sky, Dazn, Netflix, Amazon, Tim, Vodafone, eccetera).