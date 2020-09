De Laurentiis: "Juve alla terza? L'abbiamo battuta varie volte"

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine del convegno "Una questione di gusto" da Castel di Sangro, ha commentato il calendario degli azzurri per la stagione 2020-2021.

"Sfida contro la Juve alla terza giornata? Anche loro dovranno affrontare noi, altrimenti ne parliamo sempre come un mostro sacro. L'abbiamo battuta varie volte, anche in finale e diverse coppe sono andate a noi. Sarà un bell'inizio di campionato. Il calendario è andato bene? Mi sembra di sì, hanno eliminato delle problematiche del passato. Non abbiamo ancora le squadre che affronteremo in Europa e non si può ancora decifrare, ma hanno applicato principi di logica. In Italia si impiegano 20 anni per ottenere qualcosa che sia razionale", ha aggiunto il patron azzurro.