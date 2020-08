De Laurentiis: "Inutile che spendiamo soldi e ci rafforziamo se poi ci fanno giocare a porte chiuse"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, arrivato nel pomeriggio a Castel di Sangro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli spaziando su tanti argomenti: "Complimenti al Comune di Castel di Sangro e alla regione Abruzzo per come hanno organizzato questo ritiro. Strutture ottime. Campo di calcio perfetto. Ho visto un'atmosfera molto disciplinata, molto più di Dimaro. Sarà l'effetto Covid, sarà che l'organizzazione del Sindaco è stata perfetta. Spero si possano aprire altri settori dello stadio che oggi erano chiusi. Ma sarà la politica a decidere. Complimenti anche a Gattuso per come ha, sin da questo primo allenamento, fatto faticare i calciatori".

Osimhen

"Chiedo ai tifosi di stare vicino e sostenere Osimhen. Non gioca da mesi e ha bisogno di riacquistare abitudine al gioco. Leggo cifre sbagliate su di lui: l’ho pagato 70 milioni e più".

Nuova stagione

"Assurdo che ci vogliano far giocare ancora ogni tre giorni. Vedrete quanti menischi salteranno. Abbiamo anche l'Inter che si è rafforzata, la Roma con una nuova proprietà, la Fiorentina al secondo anno cercherà di fare meglio, ma è inutile che spendiamo soldi e ci rafforziamo se poi ci fanno giocare a porte chiuse".

Nuova maglia

"Il 27 agosto ci sarà la presentazione delle nuove maglie. Ho seguito la questione delle lamentele. I colori li abbiamo scelti insieme ai designer Kappa".