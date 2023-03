Inchiesta su fatture nel mondo del calcio, assoluzione per Aurelio De Laurentiis

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, per il quale la Procura aveva chiesto un anno, è stato assolto nell'ambito del processo "Fuori gioco", inchiesta sulle fatture nel mondo del calcio. La settima sezione penale del tribunale di Napoli ha prosciolto, oltre al patron azzurro, anche Claudio Lotito, Adriano Galliani, Andrea Della Valle, Luca Campedelli e l'ex attaccante azzurro Ezequiel Lavezzi.

L'unica condanna è arrivata per l'agente di calciatori Alessandro Moggi (un anno, pena sospesa) per non aver contabilizzato una fattura relativa ad una consulenza nell'ambito del passaggio di Ezequiel Lavezzi dal Napoli al Psg, vicenda per la quale è stata dichiarata la prescrizione. Moggi è stato assolto per tutti gli altri capi di imputazione.