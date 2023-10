Napoli, doppia seduta a Castel Volturno alla presenza di De Laurentiis: buone notizie da Politano, Juan Jesus e Gollini

Giornata intensa per il Napoli a Castel Volturno che ha visto anche la presenza in sede di Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri hanno svolto una doppia seduta di allenamento agli ordini di Garcia.

Il tecnico francese resta, per ora, in sella alla panchina, in attesa di vedere gli sviluppi sul campo nel fondamentale trittico di impegni alla ripresa dopo la sosta per le nazionali contro Verona, Union Berlino e Milan, con l'ipotesi Conte al momento accantonata.

Intanto per quanto riguarda il campo, arrivano notizie positive dall'infermeria. Juan Jesus e Gollini, infatti, hanno svolto parte di seduta in gruppo e parte di allenamento personalizzato. Matteo Politano ha recuperato dopo lo stato influenzale.

Terapie, invece, per Anguissa, che nella giornata di mercoledì si era sottoposto ad esami che avevano evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro.