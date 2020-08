De Laurentiis sull'alimentazione: "Mangiamo troppo e in maniera sbagliata"

Dal ritiro azzurro di Castel di Sangro Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di VideoNews: "Qui ho trovato gente estremamente organizzata, colta, una cultura di impresa che non è cosi semplice trovare ovunque. Ho trovato strutture alberghiere di livello, un'impiantistica sportiva estremamente funzionale a quello che è un ritiro per una squadra di calcio come il Napoli, avendo 36 giocatori. Qui ci sono tre campi di calcio in erba ed uno in sintetico, il palazzetto dello sport è funzionale, ottima cucina, c'è un ristoratore creativa. E' una regione con dei vini straordinari, io non la conoscevo. Di solito la gente parla di Austria, Francia, qui si respira un'aria veramente particolare".

A margine del convegno su sport ed alimentazione, De Laurentiis ha detto: "Abbiamo un corpo abituato per campare 150 anni, ma diminuiamo questa capacità con l'ignoranza che ci governa, mangiamo troppo ed in maniera sbagliata, è lì che bisogna concentrarsi, studiare ed impegnarsi".