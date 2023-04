De Giovanni: "Napoli la città più autolesionista del mondo. Veramente disgustato"

"La città più autolesionista del mondo. Come se un dannato mago medievale avesse detto: avete tutto questo ben di Dio ma ogni volta che avrete la possibilità di essere felici, troverete il modo di non esserlo". Questo il post amaro di Maurizio de Giovanni sui social all'indomani della surreale serata vissuta allo stadio Maradona in occasione di Napoli-Milan.

"Complimenti a tutti. Veramente disgustato", la chiosa del noto scrittore napoletano.