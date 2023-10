Non è un gran momento per il Napoli, con tutti i limiti mostrati nella sconfitta casalinga con la Fiorentina. Soprattutto nella gestione tecnica di Rudi Garcia, la cui posizione è infatti adesso al vaglio della società.

Maurizio De Giovanni, noto scrittore partenopeo spesso interpellato sul Napoli per la sua passione per i colori azzurri, è intervenuto ieri a Radio Goal su Kiss Kiss, mostrando tutta la sua preoccupazione.

"I calciatori mandano a quel paese Garcia. Era accaduto con Kvara e Osimhen, con la Fiorentina è toccato a Politano. Aggiungo anche Mario Rui e Elmas non sono più stati impiegati come gli altri anni. Il macedone avrebbe potuto sostituire Anguissa quando si è fatto male, ma l'allenatore ha preferito Raspadori", dice critico lo scrittore.

"Come si può chiedere a una attaccante di mettesi a uomo su un centrocampista? Raspadori è stato costretto a seguire come un'ombra Arthur e giocare da mezzala. Per me c’è una frattura evidente, e soprattutto preoccupante, tra la squadra e l’allenatore dal punto di vista tattico. Su cinque partite in casa il Napoli ha perso tre partite, vincendo con l’Udinese e col Sassuolo che era però rimasto in dieci. Credo che se fossi in questo momento nella società, penserei a una possibile svolta".