Osimhen, l'ipotesi di De Giovanni: “E se l'offerta irrinunciabile arrivasse tardi?”

Il futuro di Victor Osimhen tiene banco tra tifosi del Napoli e addetti ai lavori, ancor di più dopo le dichiarazioni di ieri del presidente De Laurentiis. Addirittura soltanto “un duecentino” potrebbe convincere il club a lasciar partire il centravanti nigeriano, ha spiegato il patron. Parole al centro di un post della pagina social “Il Napulegno”, che ha visto tra i commenti anche uno – particolarmente interessante – dello scrittore e tifoso azzurro Maurizio De Giovanni.

De Giovanni dipinge uno scenario da prendere in considerazione. “Scenario da romanziere – scrive – a tre giorni dalla fine del mercato, dopo aver inutilmente atteso che si verificassero incastri e allineamenti stellari favorevoli, uno squadrone che deve fare la Champions è rimasto senza centravanti. Disperato, si presenta alla porta del Napoli e fa un’offerta, mettiamo, di 150 (e, attenzione, di 12 netti al ragazzo, il quale ovviamente decide di andare e pure di corsa). Che fai? Non hai il tempo di prendere un altro, ovviamente (solo per leggere i contratti del Napoli ci vuole almeno una settimana). E questa non è certo un’offerta che puoi rifiutare, anche perché poi con che spirito resterebbe il ragazzo?”. Come dire: il problema resta a prescindere dalle dichiarazioni e dalle intenzioni del presidente. E bisognerà che termini il calciomercato per capire davvero quale sarà l'evoluzione della vicenda.