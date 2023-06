"Il Superbowl è l'evento più grande, ma non c'è sentimento culturale come con il calcio qui. Dopo il Superbowl non esistono celebrazioni di settimane e settimane come accaduto qui". Questo il pensiero dell'ex sindaco di New York Bill De Blasio sul parallelo tra un evento come il Superbowl e la vittoria dello scudetto del Napoli.