Disservizi durante Inter-Napoli, la Lega Serie A: "Utenti Dazn saranno indennizzati"

"Dazn ha confermato ulteriori impegni per migliorare il servizio e sposterà in Italia una struttura tecnica operativa per dare una risposta sempre più immediata per qualsiasi tipo di problema. Saranno indennizzati gli utenti che hanno subito malfunzionamento, come prevede la delibera Agcom, per la partita che non hanno visto". Così il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato, al termine dell'incontro presso il ministero delle Imprese e Made in Italy, dei disservizi che si sono verificati per alcuni utenti Dazn durante Inter-Napoli lo scorso 4 gennaio.

"La Lega è parte lesa - ha aggiunto Casini - . Siamo grati al Governo per l`intervento e il sostegno. La Lega ha sempre chiesto massimo impegno e massima risposta e ha ricevuto importanti rassicurazioni".