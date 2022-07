Napoli, Pizarro potrebbe entrare nello staff di Spalletti in caso di addio di Calzona?

Non solo Daniele Baldini. Luciano Spalletti rischia di perdere un altro prezioso componente del suo staff come Francesco Calzona. L'ex vice in azzurro di Maurizio Sarri, come anticipato da NapoliToday lo scorso 21 giugno, è infatti in corsa per diventare il nuovo ct della Slovacchia e nelle ultime ore la trattativa con la federazione locale sarebbe entrata nel vivo.

In caso di addio di Calzona, l'allenatore del Napoli potrebbe essere costretto ad inserire almeno un nuovo collaboratore nel suo staff per ovviare alla doppia partenza. Ecco che allora torna d'attualità il nome di David Pizarro, fedelissimo in campo di Spalletti sia ai tempi dell'Udinese che della Roma.

Il 'Pek' ha conseguito nell'ottobre scorso in Italia la qualifica "UEFA A", che rappresenta il secondo massimo livello per un tecnico in Europa. Con questa abilitazione è possibile guidare tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C; oltre a poter far parte di qualsiasi staff tecnico come collaboratori o allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile.

Pizarro, intanto, si mantiene ancora in forma e conserva ancora il piede 'caldo' come ai tempi d'oro. Il video di una sua rete su punizione in una partita amatoriale ha fatto nei giorni scorsi il giro del web in Cile.