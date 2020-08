Calcio, la serie A ripartirà nel giorno di San Gennaro: arriva l'ufficialità

Gennaro Gattuso tornerà a guidare il suo Napoli, in campionato, il 19 settembre. E' questa la data stabilita per l'inizio del prossimo campionato di Serie A, nel giorno dell'onomastico del tecnico azzurro e delle celebrazioni del Santo Patrono di Napoli. Lo ha stabilito il Consiglio di Lega che ha varato le date del nuovo torneo 2020/2021. Inizio sabato 19 settembre e fine il 23 maggio. Ci sarà un turno durante le feste natalizie, il 3 gennaio. Il Napoli si è astenuto in merito alla scelta della data, ma 13 società su 19 hanno votato per l'inizio nel giorno di San Gennaro.

Il campionato si fermerà a ottobre (due partite per l'Italia, il 7 e il 14), a novembre (11, 15 e 18, tre gare della Nazionale) e a fine marzo.