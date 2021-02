Continuano le brutte notizie per la famiglia Maradona, Dalma ha il Covid

Dalma Maradona, figlia del grande Diego, ha il Covid. A dare la notizia in radio nella trasmissione "Un dia perfecto", è la stessa donna, ancora scossa per la morte del padre: "Sono in isolamento, ho solo qualche sintomo come la voce rauca".

La primogenita di Diego è ancora molto scossa, ma attiva nella ricerca della verità per la morte del genitore per la quale è stata aperta un'indagine.