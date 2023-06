Dalma Maradona, attacco a De Laurentiis: "Vuoi riempirti le tasche sfruttando l'amore per papà"

È polemica tra Dalma Maradona e il Napoli. Mentre Claudia Villafane – compagna del Pibe ai tempi di Napoli – e sua figlia più piccola Giannina erano infatti allo stadio che porta il nome del Diez in occasione della festa Scudetto di domenica scorsa, l'altra figlia Dalma era assente.

Un'assenza voluta, in polemica col patron azzurro De Laurentiis. "Lo stadio porta il mio cognome e mi hai proibito di entrare solo perché non voglio ti riempia le tasche a spese di mio padre e approfitti dell’amore della gente per lui – ha raccontato via social, spiega il Corriere dello Sport, Dalma – Ci sono cose che non si possono comprare, non sai quanto è bello andare in giro per Napoli e sentire l’affetto e gli abbracci di chi ha amato mio padre".