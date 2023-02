Calciomercato Napoli - Per il centrocampo spunta il nome di Dahoud a parametro zero

Con il possibile mancato riscatto di Ndombele e le possibili partenze di Demme e Zielinski, in caso di mancato rinnovo ad un anno dalla scadenza, il Napoli potrebbe ritrovarsi in estate a cercare sul mercato più di un rinforzo in mediana. In tal senso nelle ultime ore dalla Germania è rimbalzato il nome di Mahmoud Dahoud, 27enne centrocampista del Borussia Dortmund.

Il giocatore, arrivato in giallonero nell'estate del 2017 dal Borussia Moenchegladbach per 12 milioni di euro, lascerà in estate a parametro zero la Ruhr, rappresentando così un'ottima occasione di mercato.

Secondo quanto appreso dal giornale tedesco Ruhr Nachrichten, sulle tracce del calciatore di origini egiziane ci sarebbero il Napoli, il Milan ed il Leicester.

Dahoud, complice un brutto infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi 100 giorni, ha collezionato sin qui solamente 5 presenze in Bundesliga in questa stagione con la maglia del Borussia Dortmund.