Juve-Napoli, Cuadrado guarisce dal Covid: convocato in extremis

Buone notizie per la Juventus ed Andrea Pirlo, a poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Juan Cuadrado è infatti guarito dal Covid-19 e sarà a disposizione del tecnico bianconero per la sfida del Mapei Stadium.

Il giocatore - rende noto il club bianconero - ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. L'esterno colombiano pertanto non è più sottoposto al regime di isolamento e raggiungerà i suoi compagni a Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara contro gli azzurri.