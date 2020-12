Crotone-Napoli, le formazioni ufficiali: Gattuso punta su Petagna

Gennaro Gattuso punta su Andrea Petagna per il match contro il Crotone. L'ex Spal guida l'attacco azzurro, nel quale torna in campo dal primo minuto anche Lozano. Turno di riposo per Mertens, pronto eventualmente a subentrare a partita in corso.

Questo l'undici ufficiale del Napoli che scenderà in campo dal primo minuto: (4-2-3-1) Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.