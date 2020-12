Crotone-Napoli 0-4, poker azzurro: apre Insigne, chiude Petagna

Secondo successo consecutivo in campionato per il Napoli, che espugna Crotone con un sonoro 4-0. Gli azzurri raggiungono la Juventus al terzo posto con 20 punti.

Gattuso punta su Petagna e Lozano in avanti, concedendo un turno di riposo a Mertens. A centrocampo Demme sostituisce Fabian Ruiz, non al meglio, mentre in porta viene confermato Ospina, grande protagonista giovedì in Europa League contro l'Az.

Dopo un inizio tutt'altro che agevole, complice la grande aggressività ed intensità messa in campo dal Crotone, i partenopei sbloccano la gara alla mezz'ora con un altro gran gol del capitano Insigne, che sfrutta al meglio una splendida giocata di Zielinski.

Nella ripresa il Napoli dilaga dopo l'espulsione di Petriccione per rosso diretto dopo un fallo su Demme. Al 58' Insigne trova al meglio Lozano con la classica giocata da sinistra verso destra, con il messicano che fredda Cordaz siglando il 2-0.

Gattuso cambia un po' di uomini, anche in proiezione Europa League, ed uno dei nuovi entrati, Dries Mertens, regala a Demme prima e a Petagna poi, due assist che consentono agli azzurri nel finale di arrotondare il bottino, fissando il risultato sul 4-0.

Il tabellino del match

Crotone (3-5-2): Cordaz, Cuomo, Marrone, Luperto; Molina, Petriccione, Benali (36' Vulic), Pedro Pereira, Reca; Junior Messias, Simy (85' Dragus). All. Stroppa

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (83' Maksimovic), Mario Rui; Demme, Bakayoko (77' Lobotka); Lozano (77' Politano), Zielinski (69' Mertens), Insigne (77' Elmas); Petagna. A disp. Meret, Contini, Ghoulam, Fabian Ruiz, Llorente. All. Gattuso.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Marcatori: 31' Insigne, 58' Lozano, 76' Demme, 90'+1' Petagna

Note: espulso al 48' Petriccione per doppia ammonizione. Ammoniti Cuomo, Reca, Politano.