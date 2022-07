Calciomercato - Dall'Inghilterra: "Anche il Napoli tra le squadre interessate a Cristiano Ronaldo"

Il futuro di Cristiano Ronaldo al Manchester United sembra essere in bilico. Il portoghese vorrebbe giocare in Champions League nella prossima stagione e così dall'Inghilterra rimbalzano alcune voci che lo allontanano da Old Trafford.

Secondo quanto si legge sul noto giornale sportivo "The Athletic", avrebbe comunicato al suo attuale club che gli piacerebbe andare via nel caso in cui arrivasse l'offerta giusta.

Tra le squadre interessate alla situazione del 37enne lusitano - riferiscono i giornalisti di "The Athletic" - ci sarebbero Chelsea, Bayern Monaco e a sorpresa anche il Napoli.