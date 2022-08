Massimo Mauro: "Ronaldo sarebbe la rovina del Napoli. Sfascerebbe tutto"

"Perchè sfasciare un meccanismo che funziona? Lo spogliatoio del Napoli si sfascia con Ronaldo. Basta guardare quello che è successo a Torino. Per far giocare la Champions League a lui sfasciamo il Napoli? La squadra azzurra è diventata un gioiellino, chiunque metti gioca bene, e arriva Ronaldo a Napoli dove non ce n'è davvero alcun bisogno". Così l'ex centrocampista di Napoli e Juventus, Massimo Mauro, parlando nel corso della trasmissione di Sportmediaset "Pressing del lunedì", si è espresso sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo all'ombra del Vesuvio.

"Ronaldo è andato a Torino per vincere la Champions League e l'unica cosa che non ha fatto è stata questa. Uno che gioca come Ronaldo, ma dove lo metti nel Napoli di Spalletti? Al posto di chi? Sarebbe la rovina del Napoli. Io parlo di calcio, a me non interessa che faccia vendere le magliette e tutto il resto. Per quanto riguarda il calcio, io spero che Ronaldo non vada al Napoli. Sta facendo un finale di carriera non degno della grandezza di Ronaldo", ha concluso l'ex azzurro.