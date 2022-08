Ronaldo-Napoli, Mario Rui: "Cristiano si esalterebbe qui. Lo spogliatoio lo accoglierebbe bene"

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, Mario Rui ha risposto ad alcune domande sulle voci di un possibile approdo in azzurro di Cristiano Ronaldo, suo amico e compagno di nazionale: "Cristiano può giocare ovunque, lui si esalta in questi ambienti così. Sono di parte, ma per me è il giocatore più forte di tutti i tempi. Come verrebbe accolto? Qualsiasi spogliatoio accoglierebbe bene un campione come lui".

Il difensore azzurro ha parlato anche dell'ottimo inizio di campionato della squadra: "La squadra è competitiva, abbiamo giocatori di grande qualità. Vogliamo dimostrare partita dopo partita il nostro valore. Abbiamo cominciato benissimo, il pubblico ci ha dimostrato il proprio calore e noi vogliamo far innamorare sempre di più i nostri tifosi".