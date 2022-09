Gli spagnoli di Marca: "In giornata possibile Cristiano Ronaldo al Napoli"

Non è tramontata la pista Napoli per Cristiano Ronaldo. A sostenerlo non è una fonte qualunque ma il quotidiano spagnolo Marca, da sempre vicino all'entourage del portoghese.

In apertura gli spagnoli titolano infatti "Il Napoli è l'ultima pallottola di Ronaldo", sottolineando che non ci sono altri potenziali pretendenti per CR7 e che quello napoletano è l'unico club che gli garantirebbe di giocare la Champions.

Mendes, il procuratore, ci starebbe ancora lavorando. A questo punto si parla di prestito secco per una stagione, con Osimhen che non rientra più nell'affare. Manca pochissimo alla chiusura del mercato ma – sottolinea Marca – “Quando ci sono di mezzo Mendes e Ronaldo tutto diventa possibile”.