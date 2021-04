Cristiano Lucarelli: "Sarebbe bellissimo allenare il Napoli in futuro"

"Allenare il Livorno o il Napoli? Il Livorno l’ho già allenato. Conoscete il mio affetto per Napoli: magari in un futuro prossimo sarebbe una bellissima cosa. Non credo di essere l’unico aspirante per quella panchina, credo sia molto ambita. Forse tra qualche decennio!". Così Cristiano Lucarelli, ex centravanti del Napoli e allenatore della Ternana, neo-promossa in Serie B, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete".

"Credo che per me e come sono fatto io che la gavetta sia un percorso naturale e obbligato. Mi va bene un passettino alla volta conquistarmi le categorie", ha aggiunto il tecnico parlando del futuro.

Infine un ricordo su una leggendaria partita in azzurro e su quel suo colpo di testa decisivo per il gol vittoria di Cavani: "Urlo di Napoli-Lazio 4-3? Ho ancora i capelli spettinati!".