Cremonese-Napoli, le formazioni ufficiali: tre cambi per Spalletti

Meno cambi del previsto per il Napoli che, tra pochi minuti, si giocherà il primato della serie A contro la Cremonese. Rispetto al trionfo di Amsterdam, rientrano nell'undici titolare Mario Rui al posto di Olivera e Politano per Lozano. Ndombele farà rifiatare Zienlinski, mentre in attacco Giacomo Raspadori ha vinto il ballottaggio con Giovanni Simeone. Non convocato Osimhen, al rientro dall'infortunio.

Formazione uffciale del Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.