Spalletti: "Non è stata una gara facile, ma non abbiamo mai perso lucidità"

"Non è stata una gara facile per noi, dopo il vantaggio abbiamo subito questo 1-1 nel secondo tempo da un rimpallo un po' sfortunato. Da lì è stato difficile, perché la partita è andata su qualità che non rappresentano le nostre caratteristiche. Non riuscivamo a trovare la misura sulla seconda palla, è diventata una gara che non assomiglia alle nostre qualità e noi ci adattiamo difficilmente. Però la squadra non ha perso la lucidità di fare certe cose e alla fine è stata premiata, Simeone ha fatto un grande gol. La Cremonese non merita la classifica che ha, vanno fatti i complimenti per quanto visto oggi". Così Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn, ha commentato Cremonese-Napoli.

"Ho la sensazione di squadra che non dimentica mai il motivo per cui veste la maglia del Napoli. L'intenzione deve essere sempre la stessa, si continua fino all'infinito anche quando non va bene, anche dopo che l'arbitro ha fischiato", ha aggiunto il tecnico azzurro.