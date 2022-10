Napoli, è primato solitario: gli azzurri rifilano una goleada anche alla Cremonese

Un'altra goleada, l'ennesima dall'inizio della stagione, un'altra vittoria, l'ottava di fila tra campionato e Champions League. Il Napoli prosegue nella sua marcia senza sconti a nessuno. Dopo una partita combattuta, gli azzurri si scatenano nel finale ed espugnano lo Zini battendo per 4-1 la Cremonese di Alvini, a cui va fatto un grande plauso per la prestazione dei suoi. Troppo forte, però, la squadra di Spalletti, che con i cambi in corso riesce ad avere la meglio e a conquistare tre punti importanti e la vetta solitaria, approfittando del pareggio dell'Atalanta sul campo dell'Udinese. Ancora decisivo il 'Cholito' Simeone: suo il gol del 2-1, pesante come quello di San Siro contro il Milan.

Le scelte di Spalletti

Il tecnico azzurro propone tre cambi rispetto al roboante successo in Champions League sul campo dell'Ajax: tornano titolari Mario Rui e Politano, Ndombele sostituisce Zielinski a centrocampo. In avanti Raspadori vince ancora il ballottaggio con Simeone per il ruolo di centravanti.

Il Napoli la sblocca di rigore: freddo Politano

Il Napoli parte subito forte e colpisce il palo con Rrahmani dopo 120 minuti. Al 10' la Cremonese pareggia il conto dei legni con una traversa colpita da Zanimacchia. Al 25' gli azzurri sbloccano il match grazie al calcio di rigore trasformato da Politano e concesso dall'arbitro Abisso per fallo di Bianchetti su Kvaratskhelia. Nella ripresa a partire forti sono i padroni di casa, che al 47' arrivano al pareggio con Dessers, che raccoglie in area un tiro del compagno di squadra Ascacibar.

Furia azzurra nel finale: tre gol in meno di 20 minuti

Nonostante una buona prova dei lombardi, la superiorità del Napoli esce fuori alla distanza. Al 76' l'episodio chiave del match: cross dalla sinistra di Mario Rui, spunta in area Simeone che di testa, come contro il Milan, realizza il gol decisivo che riporta in vantaggio i suoi. Nel recupero i partenopei dilagano, con il gol di Lozano al 93', che raccoglie un 'cioccolatino' di Kvaratskhelia, e al 95' con Olivera, che sigla il suo primo gol italiano e fissa il risultato sull'1-4.

Il tabellino

Cremonese (4-2-3-1): Radu, Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri (72' Buonaiuto); Meité, Ascacibar; Zanimacchia (46' Okereke), Afena-Gyan (62' Escalante), Quagliata; Dessers (72' Aiwu). All. Alvini

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani (82' Ostigard), Kim, Mario Rui (82' Olivera); Anguissa, Lobotka, Ndombele (57' Simeone); Politano (73' Lozano), Raspadori (73' Zielinski), Kvaratskhelia. All. Spalletti

Arbitro: Abisso di Palermo

Marcatori: 26' Politano rig., 47' Dessers, 76' Simeone, 93' Lozano, 95' Olivera

Note: ammoniti Zanimacchia, Sernicola.