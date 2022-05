Calciomercato Napoli - Per la porta azzurra spunta il nome di Cragno

Uno dei primi nodi da sciogliere per il Napoli 2022-2023 sarà quello del portiere. Dopo la continua alternanza delle ultime quattro stagioni tra Ospina e Meret, il club partenopeo potrebbe perdere in estate sia il colombiano che il campione d'Europa 2021.

Il contratto di Ospina con il sodalizio partenopeo scadrà fra poco più di un mese e, al momento, un rinnovo appare alquanto complicato. L'estremo difensore sudamericano ha alcune richieste in giro per l'Europa ed una sua permanenza all'ombra del Vesuvio è fortemente a rischio.

Anche Meret potrebbe proseguire la sua carriera lontano dal Maradona. Il 25enne è reduce da un'annata difficile e, con un solo anno di contratto, potrebbe decidere insieme al suo agente di emigrare per altri lidi nei prossimi mesi. Anche per lui le richieste non mancano: Torino, Fiorentina, ma occhio anche all'Inter e ad alcuni club inglesi.

Quello che sembra ormai deciso è che il Napoli, in ogni caso, punterà su un titolare stabilito, con un secondo designato, al contrario di quanto accaduto dall'addio di Reina in poi. Ecco che allora, tra le possibili candidature per la porta azzurra, si staglia sulle altre la figura di Alessio Cragno, 28 anni a giugno.

Cragno, in caso di retrocessione in B del Cagliari, potrebbe lasciare la Sardegna in estate dopo 5 stagioni di fila in rossoblù. Per il nazionale italiano, infatti, sembra giunta l'ora di spiccare il volo definitivo verso un grande club, dopo aver espresso sempre un rendimento elevato negli ultimi campionati.

I rapporti tra il club di Giulini e quello di De Laurentiis sono buoni, come testimoniano gli affari Pavoletti e Rog conclusi dalle due società negli anni scorsi. E la candidatura di Cragno potrebbe prendere ulteriormente quota nelle prossime settimane, quando sarà definito il futuro di Ospina e Meret.