Corteo per Kvaratskhelia a Fuorigrotta prima di Napoli-Samp: diretta su maxischermo in Georgia

"Tre ore prima dell’inizio della partita Napoli-Sampdoria, alle ore 15:30, i tifosi georgiani e napoletani, si raduneranno all’uscita della stazione di Campi Flegrei e si dirigeranno verso lo stadio. Sarà organizzata una grande marcia a sostegno di Khvicha Kvaratskhelia e del Napoli. Si invitano i tifosi a indossare la maglia del Napoli o della Georgia, oltre a portare le bandiere georgiane". E' quanto rende noto, via Twitter, il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze.

"Il corteo - prosegue Dgebuadze - sarà trasmesso in diretta su un maxi-schermo installato ad “East Point” il più grande centro commerciale di Tbilisi, dove insieme ai festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, si svolgerà un grande evento dedicato alla squadra partenopea e ci sarà anche la premiazione dei vincitori del torneo Maradona, una rassegna per i piccoli calciatori in erba. All’evento di Tbilisi parteciperanno calciatori veterani, campioni in carica e molti ospiti d’onore".