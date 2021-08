Covid, tamponi alla squadra del Napoli: non ci sono positivi

Tutti negativi al Covid-19 i calciatori del Napoli. È il risultato dell'analisi dei tamponi effettuati ieri sera ai componenti del gruppo. Lo riferisce su Twitter lo stesso club azzurro.

Risale soltanto a giovedì scorso il caso di positività del difensore del Napoli Filippo Costa, sceso in campo ieri in occasione dell'amichevole in Polonia contro il Wisla Cracovia.

Il giocatore non aveva comunque viaggiato con la squadra per la sede del ritiro in Abruzzo.