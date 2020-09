Napoli-Genoa, Perin positivo: si attende il risultato dei tamponi ai rossoblù

Prosegue lo screening del Genoa, prossimo avversario del Napoli, dopo la positività al Covid di Mattia Perin. Ieri sera è stato effettuato un altro giro di tamponi con i risultati che arriveranno stamane.

Già venerdì sera il primo giro di tamponi aveva visto i componenti del gruppo rossoblù tutti negativi.

In caso di conferma delle negatività, oggi, la squadra volerà alla volta di Napoli dove alle 18 (e non alle 15 come inizialmente previsto, proprio per queste ragioni) sfiderà gli azzurri per la seconda giornata di Serie A.