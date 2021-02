Ghoulam e Koulibaly guariti dal Covid-19: il comunicato del Napoli

La sconfitta in Europa League col Granada e l'ennesimo infortunio - stavolta occorso a Matteo Politano - hanno avuto stamane comunque un contraltare in casa Napoli, con una buona notizia di quelle che non facevano capolino da tempo a Castel Volturno.

La Ssc Napoli, infatti, ha poco fa dato la notizia che i due difensori azzurri Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly sono guariti dal Covid-19.

I calciatori erano risultati positivi ai tamponi fatti al gruppo squadra lo scorso 5 febbraio. In breve tempo quindi si riaggregheranno alla squadra dopo le analisi cliniche di rito.