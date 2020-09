Caso di Coronavirus nel Belgio di Mertens: positivo Mechele

Caso di positività al Coronavirus nella nazionale del Belgio dell'attaccante del Napoli Dries Mertens.

Il difensore del Bruges Brandon Mechele è infatti risultato positivo al test Covid, come annunciato dalla federazione. Il calciatore ha immediatamente lasciato il ritiro dei 'red devils'.

La nazionale belga scenderà regolarmente in campo questa sera in Nations League contro l'Islanda.

UPDATE: @BMechele44 left the group. Yesterday, he had a positive covid-19 test.