Serie A e Coppa Italia, date e novità previste per la stagione 2021-2022

La Serie A 2021/22 comincerà nel weekend del 21 e 22 agosto, con conclusione fissata il 22 maggio 2022. La decisione è arrivata nel corso di un Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio di mercoledì e che ha preso alcune decisioni. Stabilita anche la pausa natalizia: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Sarà necessario un passaggio dal Consiglio Federale, ma si dovrebbe trattare di una formalità, come spiega Sky Sport.

Nuovo format per la Coppa Italia

Importanti novità in arrivo per la Coppa Italia. Nel corso del Consiglio di Lega infatti è stato varato anche nuovo format del torneo: parteciperanno solo 40 squadre (20 club di Serie A e 20 di B), con inizio fissato per il prossimo 15 agosto, data in cui scenderanno in campo subito 12 squadre di A.

Le date della stagione