Ufficiale Coppa d'Africa: iniziano ad arrivare le convocazioni per i calciatori del Napoli

La Coppa d'Africa si fa, e le nazionali stanno andando avanti nelle convocazioni del torneo in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio.

La Ssc Napoli aspetta le scelte delle rispettive nazionali per Koulibaly (Senegal), Ounas (Algeria), e Osimhen (Nigeria).

Frank Anguissa (Camerun) è già ufficialmente del torneo: dovrà rispondere della propria convocazione, arrivata in queste ore, dal 27 dicembre in poi.

Per quanto riguarda gli altri le condizioni da valutare sono soprattutto quelle del giovane centravanti della Nigeria, che ha già spiegato sui social "Sarò disponibile per la Coppa d’Africa a meno che non sia tra i giocatori scelti per rappresentare la Nigeria". Come dire: se mi convocano, ci sono.