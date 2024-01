Coppa d'Africa, il Napoli squadra più penalizzata in Serie A: la speciale classifica

Napoli, ma anche Roma e Atalanta tra le big, Salernitana e Cagliari tra i club più indietro. Si tratta delle squadre maggiormente penalizzate dalla Coppa d'Africa, secondo uno studio condotto da News.Superscommesse.it.

La statistica si basa sui parametri delle reti segnate dal giocatore convocato sul totale di quelle siglate dal club d'appartenza, e sul totale dei minuti giocati in Serie A in questa stagione.

È emerso che Napoli e Atalanta, con l'assenza di Osimhen, Anguissa e Lookman, sono nella top 5 di entrambe le classifiche (reti sul totale di squadra e minuti giocati). La Salernitana, protagonista in entrambe le classifiche, con l’assenza di Dia primeggia in quella relativa alle reti segnate sul totale di squadra. Tra i club danneggiati anche Roma, Cagliari e Lecce.

Il Napoli è l'unico club che appare in entrambe le classifiche con due giocatori diversi.

Reti sul totale squadra

Osimhen e Lookman risultano rispettivamente al secondo e terzo posto della top 5 reti sul totale di squadra: l'attaccante partenopeo sfoggia una percentuale del 25% con 7 gol sul totale delle 28 reti segnate dal Napoli, mentre la punta della Dea si posiziona poco sotto, con 7 gol su 29 totali siglati dalla squadra per una percentuale del 24%. Ma a guidare la classifica è Boulaye Dia: il giocatore della Salernitana ha fatto centro 4 volte sul totale delle 15 reti granata, registrando la percentuale di incisività più alta: 26.7%.

In terza e quarta posizione ci sono Luvumbo del Cagliari con 3 delle 16 reti della sua squadra (18.8%) e Banda del Lecce con 2 dei 19 gol della sua squadra (10.5%).

Minuti giocati

In base al minutaggio dei convocati in Coppa d’Africa registrato finora in Serie A, è la Roma a pagare un salato conto: infatti, Mourinho dovrà fare a meno di Ndicka, al primo posto tra i giocatori convocati per minuti giocati, 1.333. Subito dopo Anguissa, con 1.292 minuti nel Napoli, poi torna Lookman, con 1.118 minuti. Spazio anche per Lassana Coulibaly e Luvumbo. (rispettivamente 1.102 e 1.098).