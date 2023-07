Il Napoli è arrivato a Dimaro: l’elenco dei convocati per la prima parte del ritiro

Il Napoli è arrivato poco prima delle 20.30 di venerdì, accolto dall’entusiasmo dei tifosi presenti, nel ritiro di Dimaro Folgarida, dove resterà per la prima parte della preparazione estiva fino al prossimo 25 luglio.

La truppa azzurra si era allenata in mattinata a Castel Volturno, prima della partenza nel pomeriggio alla volta del Trentino. Assenti per il momento i nazionali, che arriveranno in Val di Sole la prossima settimana.

Sabato doppio allenamento sul campo di Carciato, al mattino e al pomeriggio.

Questo l’elenco dei convocati a disposizione del tecnico Rudi Garcia per questa prima parte di ritiro:

Portieri: Contini, Idasiak, Turi

Difensori: D’Avino, Juan Jesus, Marchisano, Mario Rui, Obaretin, Olivera, Zanoli

Centrocampisti: Demme, Folorunsho, Gaetano, Iaccarino, Russo, Saco, Spavone, Vergara, Zedadka

Attaccanti: Ambrosino, Cioffi, D’Agostino, Lozano, Marranzino, Politano, Zerbin.