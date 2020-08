Napoli, l'elenco ufficiale dei convocati per il ritiro di Castel di Sangro: tutti i test anti Covid negativi

Il Napoli ha diramato l'elenco ufficiale dei convocati per il ritiro di Castel di Sangro, che prenderà il via quest'oggi. Tutti negativi i test sui calciatori partenopei, in attesa di Petagna, risultato positivo, ma asintomatico dopo un controllo, visto che il fratello era stato contagiato.

Nutrita la pattuglia azzurra in Abruzzo agli ordini di Gattuso.

PORTIERI - Ospina, Meret, Contini, Daniele

DIFENSORI - Di Lorenzo, Hysaj, Malcuit, Manolas, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Rrahmani, Luperto

CENTROCAMPISTI - Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Ciciretti, Gaetano, Machach

ATTACCANTI - Insigne, Politano, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Osimhen, Ounas, Younes, Bifulco, Tutino.