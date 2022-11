Mondiali, Mario Rui non ci sarà: i convocati del Napoli dovrebbero essere cinque

Mario Rui non parteciperà ai Mondiali 2022 in Qatar. Il ct del Portogallo Fernando Santos lo ha infatti escluso dalla lista dei convocati per i campionati del mondo resa nota nel tardo pomeriggio di giovedì.

A questo punto i calciatori del Napoli impegnati nella rassegna continentale dovrebbero essere cinque: ai già confermati Anguissa, Olivera e Zielinski, dovrebbero aggiungersi nelle prossime ore Kim e Lozano, per i quali manca solo l'ufficialità.

Appare, invece, remota di vedere il 'Cholito' Simeone nella lista definitiva dell'Argentina.