La Juve va avanti per la sua strada: diramata la lista dei convocati per il match con il Napoli

La Juve tira dritto per la sua strada, nonostante il Napoli non partirà per Torino. I bianconeri sembrano essere più intenzionati che mai a scendere in campo da soli questa sera, come peraltro già annunciato nella tarda serata di sabato.

Il club piemontese, via social, ha diramato anche la lista dei convocati per il match in calendario alle 20,45 all'Allianz Stadium. Gli uomini di Pirlo hanno sostenuto anche regolarmente la rifinitura questa mattina.