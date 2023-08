Calciomercato Napoli, dai convocati per Frosinone un indizio su una possibile cessione?

Arriva un importante indizio di mercato dai convocati del Napoli per la trasferta di Frosinone. Dall'elenco dei calciatori scelti da Rudi Garcia, oltre agli infortunati Kvaratskhelia e Gaetano, manca anche Diego Demme.

Il centrocampista tedesco è in uscita dal club partenopeo e potrebbe presto tornare in Germania. Il cartellino dell'ex Lipsia non entrerà, invece, nell'operazione con il Celta Vigo per portare Gabri Veiga all'ombra del Vesuvio.

L'elenco completo dei convocati

Portieri: Meret, Gollini, Contini

Difensori: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Zanoli, Ostigard, Natan, Olivera

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Elmas, Lobotka, Russo, Zielinski

Attaccanti: Osimhen, Politano, Lozano, Raspadori, Simeone, Zerbin.