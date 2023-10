Napoli, la situazione contrattuale di Garcia: il Decreto Crescita e anche una clausola?

La posizione di Rudi Garcia resta in bilico. Il tecnico del Napoli resta in sella alla panchina azzurra, per ora, ma decisivo per il suo futuro potrebbe essere il trittico di partite che vedrà gli azzurri scendere in campo a Verona alla ripresa del campionato, prima del cruciale match di Champions League in casa dell'Union Berlino e del big match del Maradona contro la capolista Milan.

Ma quanto costerebbe al club partenopeo un esonero di Garcia? L'allenatore francese percepisce un ingaggio annuale di circa 4 milioni di euro al lordo grazie ai benefici derivanti dal Decreto Crescita (circa 2.8 milioni da qui a fine stagione, quindi). L'accordo tra l'ex Roma e la società di De Laurentiis è biennale con opzione di un'ulteriore stagione in favore della società.

Secondo il Corriere dello Sport, però, proprio il club partenopeo avrebbe la possibilità di liberarsi dal vincolo del secondo anno di contratto con Garcia con l'invio di una pec, esercitando una clausola che sarebbe stata inserita negli accordi.

In questo caso, però, il Napoli perderebbe i benefici del risparmio sul lordo dell'ingaggio del trainer transalpino di questa stagione derivanti dal Decreto Crescita, che prevede un tempo minimo di 'permanenza' in Italia di 2 anni.