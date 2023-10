Conte: "Con De Laurentiis parlo spesso e volentieri, abbiamo un rapporto personale. Con Garcia ha fatto una scelta ben precisa"

"Non so quando, ma visto che ho solo 54 anni, da qui a fine carriera, mi piacerebbe si creassero delle condizioni per andare ad allenare in piazze come Roma e Napoli. Sono piazze passionali, che si sposano con me. Ho allenato in piazze importanti come Torino e Milano, e mi piacerebbe un giorno vivere la passione che ti trasferiscono due piazze come Roma e Napoli. Mi auguro che un domani ci sia questa possibilità di fare questa esperienza. Le condizioni giuste perchè ci sia questa possibilità? Che ci sia sempre grande serietà e un progetto che mi dia l'opportunità di competere per vincere". Così Antonio Conte ha parlato della possibilità di approdare un giorno sulla panchina azzurra nel corso della lunga intervista rilasciata alla trasmissione Rai "Belve", condotta da Francesca Fagnani.

L'ex ct della Nazionale ha parlato anche del suo rapporto con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Prendere squadre in corsa? No, perchè sono situazioni già create prima. Del Napoli sta dicendo lei. De Laurentiis è una persona con la quale spesso e volentieri parlo, perchè abbiamo un rapporto personale. Sicuramente il presidente mi ha sempre dimostrato grande stima, a livello personale. Lui ha fatto una scelta ben precisa quest'anno, all'inizio, con Garcia dopo Spalletti. Io penso che le scelte che lui sta facendo e che ha fatto in questi 19 anni di presidenza di Napoli, hanno dimostrato che comunque è una persona lungimirante, un visionario. E io penso che alla fine il tempo gli darà ragione anche quest'anno".