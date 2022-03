Post contro i napoletani sui social dopo Napoli-Udinese: bufera sul consigliere comunale leghista

E' bufera sul consigliere comunale leghista di Udine Carlo Pavan, dopo alcuni post sui social al termine di Napoli-Udinese, match del campionato di Serie A giocato sabato pomeriggio allo stadio Maradona e vinto dagli azzurri per 2-1.

Due in particolare le espressioni di Pavan sotto accusa, pubblicate su Facebook e poi successivamente rimosse: "i soliti ladri meridionali" e "meridionali per non dire napoletani di m…., fate schifo”.

Questa mattina anche il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha voluto prendere le distanze dal consigliere di maggioranza: "Come sindaco di Udine e come sostenitore dell’Udinese sono molto dispiaciuto per le parole offensive e volgari usate da un consigliere della maggioranza che mi sostiene. Nel calcio dovrebbe vincere sempre la competizione sportiva. Le partite non dovrebbero diventare, come spesso accade, l’arena per scambiarsi insulti. Un abbraccio particolare ai sostenitori del Napoli che vivono e lavorano a Udine e onorano il buon nome della nostra città".

La richiesta di dimissioni immediate dai consiglieri di opposizione

Alcuni consiglieri di opposizione, invece, hanno chiesto nelle ultime ore le dimissioni immediate di Pavan. Tra questi Federico Pirone, capogruppo della lista "Progetto Innovare": "Le esternazioni del consigliere Pavan sono vergognose ed inaccettabili perché offensive e razziste e devono portare ad un'unica conseguenza, le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale. L'adesione ad una fede calcistica non può diventare offesa ed intolleranza. Se la Lega avesse un briciolo di dignità, chiederebbe al suo consigliere di fare un passo indietro. Ai nostri concittadini di origine meridionale, ai tanti napoletani che vivono e lavorano a Udine va la nostra piena solidarietà".

Sulla stessa lunghezza d'onda di Pirone anche il consigliere comunale del Partito Democratico, Alessandro Venanzi: "Le esternazioni del consigliere Pavan (Lega) sono vergognose ed inaccettabili perché offensive e razziste e devono portare ad un'unica conseguenza, le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Peggiore forse la giustificazione che dà l’assessore leghista al bilancio: 'sono modi da tifosi'. Non tutti i tifosi sono volgari e razzisti. Solidarietà a tutti i nostri concittadini con origini meridionali".

La nota del club Napoli Udine

Anche il club Napoli Udine ha diffuso un comunicato sull'accaduto: "Il Club Napoli Udine, realtà associativa nata per essere riferimento della comunità napoletana in Friuli, sia a livello culturale che sportivo, ha appreso dalla stampa locale le dichiarazioni rese a mezzo social dal consigliere comunale di Udine gruppo Lega Salvini sig. Carlo Pavan, in esito alla partita di calcio Napoli-Udinese. Il consigliere ha affermato, e poi cancellato: “i soliti ladri meridionali, anche un orbo avrebbe visto quel mani, ladri”. “…. Meridionali per non dire napoletani di m…., fate schifo”. A giustificazione di tali aberranti convincimenti, aggiunge poi stamane che il “calcio è calcio, che la politica è politica”. Nulla rilevano sia in questa che in altre aggressioni subìte di stampo razzista e subculturali, le dinamiche del campo della partita Napoli-Udinese. Restituiamo al mittente e alla parte politica di appartenenza, che su questi fondamenti ha costruito le sue fortune, i gratuiti insulti di cui siamo destinatari; lo facciamo non solo in nome esclusivo della nostra identità di popolo, ma di diversi connotati rilevabili dalla sua condotta: il sig. Pavan interpreta a modo suo, ed in questo ci riesce benissimo, il ruolo del tifoso becero che ha così tanto intossicato il calcio, trasformato gli stadi in arene gladiatorie, vere e proprie zone franche del diritto e delle regole, disilluso gli sportivi autentici, allontanato le famiglie. Nessuna fede sportiva può autorizzare alcuno a oltrepassare i confini della convivenza civile, né può essere il salvacondotto per comportamenti così volgari; il consigliere comunale Pavan si rende attore di una condotta molto grave: insulta una parte dei suoi amministrati, cittadini e contribuenti. Siamo dunque autorizzati a pensare di poter essere discriminati ogni qualvolta egli si trovasse di fronte a compiere scelte politiche correlate al suo ruolo. Pessimo esempio di quello stile e condotta, desiderata austera e laica, che dovrebbe invece connotare un amministrare pubblico. Ce n’è abbastanza per gridare forte l’indignazione della nostra comunità, composta da cittadini e cittadine che da tempo danno il loro fattivo contributo quotidiano per fare di questo territorio una realtà civica e di cittadinanza attiva di cui il consigliere comunale dimostra nei fatti di essere indegno rappresentante. Auspichiamo di poter a breve acquisire le prese di distanza sia della società Udinese Calcio che dell’amministrazione comunale di Udine che dovrebbero, a nostro avviso, unirsi a noi nel tentativo di emarginare dalla comunità sportiva e civica friulana i professionisti dello scontro a tutti i costi". Così in una nota il presidente del club Napoli Udine Pietrangelo Chierchia.