Napoli, annullata la conferenza stampa di Rudi Garcia: il motivo

Non si terrà la conferenza stampa di Rudi Garcia prevista per la tarda mattinata di venerdì in vista del match di campionato contro il Sassuolo, esordio stagionale al Maradona per il Napoli. La motivazione è di natura tecnica, relativa a lavori non ultimati presso la sala stampa del training center di Castel Volturno.

A spiegarlo nel dettaglio è il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino via social: "Una conferenza annullata per dei lavori in sala stampa non ultimati in tempo solo a Napoli diventa un giallo e argomento di discussione e critica. Rudi Garcia parlerà regolarmente prima del match alla tv che detiene i diritti ed in conferenza stampa a fine partita. Nessun giallo e nessuna “paura” di parlare dopo che è sfumato l’acquisto di Veiga".